Сенаторы США предложили ввести санкции против Кремля из-за отравления Навального 25.09.2020, 8:58

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Политики разработали документ.

Группа конгрессменов США предложила ввести санкции против российских официальных лиц в связи с отравлением политика Алексея Навального. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте сенатора-демократа Криса Кунса (штат Делавэр).

Политики разработали документ, который предусматривает санкции против российских чиновников, «причастных к грубым нарушениям международного права», в том числе к «недавнему отравлению» Навального. Имена и должности лиц, в отношении которых могут быть введены ограничения, в документе не указаны. Среди возможных санкций в законопроекте перечислены заморозка активов и отказ в выдаче виз.

Кроме того, документ предлагает администрации США определить, нарушили ли российские власти международные соглашения, запрещающие использование химического и биологического оружия, и предоставить отчет о финансовых делах Владимира Путина и его «ближайшего окружения». Сенаторы также потребовали активизировать контакты с Берлином, чтобы убедить Германию отказаться от проекта строительства газопровода «Северный поток — 2».

Ранее стало известно, что международная группа клубов взаимного страхования судовладельцев (International Group of P&I Clubs, или IG P&I) приняла решение не предоставлять страховое покрытие судам, которые могут участвовать в строительстве газопровода «Северный поток-2». Европарламент также ранее предлагал остановить строительство газопровода «Северный поток-2». О том, повлияет ли на россиян отказ Германии от строительства «Северного потока-2», читайте в материале «МБХ медиа».

20 августа Алексея Навального госпитализировали в Омске после экстренной посадки самолета, на котором политик возвращался в Москву из Томска. Через два дня его перевезли в Германию в клинику «Шарите», где он находился в глубокой коме, его состояние оценивалось как стабильно тяжелое. Только 14 сентября политика отключили от аппарата ИВЛ.

Правительство Германии сообщило, что Навальный был отравлен веществом из группы «Новичок». Военная лаборатория ФРГ нашла в образцах кожи, крови и мочи Навального следы отравляющего вещества из этой группы. К такому же выводу пришли лаборатории Франции и Швеции.

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