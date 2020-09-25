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Медики: Ананасы могут стать новым оружием против COVID-19

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  • 25.09.2020, 9:49
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Медики: Ананасы могут стать новым оружием против COVID-19

Исследование провели в США.

Результаты недавнего исследования, проведенного в США, показывают, что стебли ананаса, богатые бромелаином, могут быть использованы в качестве противовирусного средства от COVID-19, а также при потенциальных будущих вспышках коронавируса. Исследование является предварительным и было опубликовано на сервере препринтов bioRxiv, пишет healthinfo.ua.

Гипотеза была представлена исследователями из Медицинского центра Университета Небраски и Центра оценки и исследований биологических препаратов (CBER) в Сильвер-Спринг в США. Ученым удалось получить довольно интересные результаты.

Исследователи продемонстрировали, что бромелаин может подавлять инфекцию SARS-CoV-2, воздействуя сразу на три компонента, помогающих вирусу проникать в клетку и размножаться в организме, вызывая болезнь.

Предыдущие исследования показали, что бромелаин можно использовать для лечения пациентов с воспалением и болью, и что это соединение хорошо всасывается и обладает длительной биологической активностью. Все эти преимущества можно использовать при лечении пациентов с COVID-19.

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