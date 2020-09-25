закрыть
25 сентября 2020, пятница, 11:03
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Навальный прокомментировал версии его отравления

3
  • 25.09.2020, 10:09
  • 6,743
Навальный прокомментировал версии его отравления
Алексей Навальный
Фото: instagram.com/navalny

Политик предположил, что в Кремле открыли целый новый департамент.

Алексей Навальный отреагировал на предположения о том, что к его отравлению якобы причастно его ближайшее окружение. "Немножко запутался. Отравления не было. Это приступ диабета. В России никогда не разрабатывали "Новичок" (сегодня МИД). Отравление было, но это сделали немцы. Отравление было, но я отравил сам себя. Мне кажется, в Кремле департамент целый открыли для придумывания новых версий", - написал политик в Twitter в четверг, 24 сентября, сообщает dw.com.

Таким образом он прокомментировал слова одного из создателей отравляющих веществ класса "Новичок" Владимира Углева в интервью газете "Взгляд", которое распространило российское государственное информагентство РИА "Новости". "Я считаю, что кто-то нанес (яд. - Ред.) на что-то и дал непосредственно Алексею Навальному в руку. Он от какого-то чужого мужика предмет бы не взял, а он взял", - цитирует агентство слова Углева.

Отравление Навального

Алексею Навальному стало плохо 20 августа на борту самолета, летевшего из Томска в Москву. После экстренной посадки в Омске, оппозиционера госпитализировали. 22 августа его доставили для лечения в Берлин. 19 суток политик находился в искусственной коме.

Эксперты спецлаборатории вооруженных сил Германии по просьбе берлинской клиники "Шарите" провели токсикологический анализ проб, взятых у Навального, и обнаружили в них следы нервно-паралитического вещества группы "Новичок". Позднее к аналогичным выводам независимо друг от друга пришли лаборатории в Швеции и Франции. Москва отрицает все обвинения в причастности к покушению на Навального.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Представители микрорайонов белорусских городов призвали начать Генеральное наступление на узурпатора
Представители микрорайонов белорусских городов призвали начать Генеральное наступление на узурпатора
Двигаться вперед, несмотря ни на что
Двигаться вперед, несмотря ни на что Александра Романовская
Уроки белорусского восстания
Уроки белорусского восстания Геннадий Гудков
Сила — за нами
Сила — за нами Андрей Войнич