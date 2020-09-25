Студентка БГУКИ: Невозможно принимать награды от такой власти 1 25.09.2020, 10:28

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Патриция Свитина

Патриция Свитина публично отказалось от стипендии Лукашенко.

На днях студентка третьего курса кафедры этнологии и фольклора Белорусского государственного университета культуры и искусств Патриция Свитина публично отказалась от лукашенковской стипендии для талантливой молодёжи.

Девушка рассказала сайту Charter97.org, что считает невозможным принимать какие-то награды от власти, которая уничтожает свой народ и которой важно позаботится только чтобы увидеть на своем стуле.

Патриция выступила с такой речью публично во время вручения грамоты.

«В нашем университете и не только все ещё много людей, которые остаются в стороне от происходящего. И я решила, что это будет хорошим примером или толчком к действиям. Всегда кто-то должен быть первым, и надо показывать, что такое возможно. Как следствие, в университете хотя бы начали говорить активно про это, про происходящее. Как на уровне студентов, так и выше».

Студентка университета культуры не жалеет о своём поступке, наоборот, она осознает все возможные последствия, а также получает огромную поддержку со стороны близких и коллег с университета.

«Я понимала, что реакция может быть и радикальной, вплоть до отчисления. Но и поняла, что нужно что-то делать.

Моя мама меня всегда очень поддерживает и помогает мне. У нас позиции в этом плане схожие. Я ей говорила, что думаю, чтобы так сделать, но она не ожидала, что я это сделаю действительно, так как я человек довольно осторожный и всегда продумываю все действия. Остальная же семья узнала из новостных каналов.

Мне до сих пор пишет очень много людей во всех соцсетях и мессенджерах, как знакомые так и нет, со словами поддержки и благодарности. Хотя были и такие, кто писали с посылом что может зря - жалко, деньги же. Также есть те, кто указывают на то, что я должна понимать: если отказываюсь, то не только от диплома, но и денежной награды, которую получила ранее, в самом начале лета. Отвечаю всем сразу. Я написала заявление на отказ в совет спецфонда и буду возвращать средства».

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