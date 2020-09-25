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К наступательному Маршу готовы!

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  • 25.09.2020, 10:39
  • 1,855
К наступательному Маршу готовы!
Фото: AFP

Изматываем власти так, чтобы в воскресенье они не стояли на ногах из-за усталости.

"К наступательному маршу готовы! - пишет читатель телеграм-канала "Баста!" из Боровлян. - Представим на нем свой район с достоинством!

До генерального наступления осталось пару дней, и эти дни предлагаю провести в подготовке.

Репетиции каждый вечер. Даем жару властям на всех фронтах. Изматываем так, чтобы в воскресенье на ногах ни один мент не стоял из-за усталости.

Нас много, они одни. Мы спим по ночам, а они страдабт из-за страха. Сейчас только смелые шаги вперед помогут нам изгнать усатую крысу".

Марш 97% состоится уже в это воскресенье, 27 сентября, в 14:00 в центре вашего города.

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