В машину с активисткой «Европейской Беларуси» Ольгой Николайчик въехала фура 4 25.09.2020, 11:03

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Ольга Николайчик

Фото: Charter97.org

Она рассказала подробности аварии.

Вчера активистка гражданской кампании «Европейская Беларусь» и «Народной Грамады» Ольга Николайчик попала в автомобильную аварию. Она рассказала сайту Charter97.org подробности происшествия.

«Мы везли на машине маму в администрацию Первомайского района города Минска, потому что с нее начали высчитывать мои долги по штрафам. 40% от пенсии у мамы высчитали в сентябре.

Мы ехали по Логойскому тракту, когда на нас наехала фура. Огромная машина зацепила наше авто и откинула его к бордюру. Поломала зеркала. Мы остановились, потому что нас прижало к парапету, а фура тут же уехала. Нашу машину зажало со стороны мамы.

Мы не стали вызывать ГАИ, так как у водителя не было техосмотра. Да и вдруг это был обычный человек, и мы решили его не подставлять. Для нас, с большего, все обошлось. Все живы. Но мама очень сильно испугалась, да еще и после визита в администрацию».

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