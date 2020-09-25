Белорусский пенсионер обратился к гражданам старшего поколения 1 25.09.2020, 11:08

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иллюстрационное фото «НАША НІВА»

70-летний белорус призвал родственников силовиков посмотреть правде в глаза.

«Мне 70 лет. - пишет читатель телеграм-канал «Баста!». - Обращаюсь к тем гражданам старшего поколения Беларуси, чьи мужья, дети или другие родственники принимают участие в исполнении, так называемого, долга перед отечеством.

Уверен, вы сможете остановить этот беспредел, если выйдите на улицу и посмотрите, как ваши родственники с закрытыми лицами и без опознавательных знаков обращаются со стариками, со своими одногодками, с чужими детьми.

Ведь мы все мирные граждане, добивающиеся справедливости в нашей стране, повышения уровня жизни работающих, Ваших детей и Вас, пенсионеров.

Только Вы можете повлиять на участие или неучастие в бандитизме ваших родственников.

Наказание неминуемо: либо людское, либо господне. Вопрос времени».

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