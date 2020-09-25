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Католический священник: Фашистов надо гнать - и точка

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  • 25.09.2020, 11:18
  • 6,175
Католический священник: Фашистов надо гнать - и точка
Вячеслав Борок
Фото: Facebook

В сопротивлении беззаконию нет греха.

Католический священник Вячеслав Борок рассказал, грех ли сопротивляться фашистам:

«Знаете, если человек даже придет на исповедь и спросит, был ли грех, если он не подчинялся приказам людей в погонах, я однозначно скажу, что нет.

Также не могу сказать, что грех был, когда миряне, так сказать, немного погоняли силовиков. При одном условии, чтобы в сердце кающегося человека не было ненависти конкретно к тем милиционерам, которых он погонял... Ведь «фашистов» надо гнать. И точка.

И грех действительно не в том, когда гоним фашистов. Грех в том, когда покоряемся перед беззаконием и соглашаемся с присутствием зла», - заявил священник.

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