Ученые рассказали о восьмом континенте и его обитателях 1 25.09.2020, 11:13

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На затонувшем континенте жили предки одного из многочисленного семейства пернатых.

50 миллионов лет назад на Земле существовал восьмой континент — Зеландия, который практически полностью погрузился в океан в течение 15 миллионов лет. Сегодня, когда от Зеландии остался только небольшой кусочек (острова Новой Зеландии), палеонтологи пытаются выяснить, какие существа обитали на утонувшем континенте. У исследователей есть, чем удивить, пишет lenta.ua.

Около 60 миллионов лет назад Зеландия была заселена пингвинами. Но это были совсем не такие пингвины, к которым мы привыкли сегодня — ученые говорят, что речь идет об утерянном эволюционном звене между предками пингвинов и представителями современного семейства.

На Северном острове Новой Зеландии был найден целый клад останков древних пингвинов, которые когда-то жили на Зеландии. Проанализировав кости и черепа птиц, которым три миллиона лет, ученые решили, что это останки хохлатых пингвинов, не описанных в существующей научной литературе. Вид получил название Eudyptes atatu.

"До сих пор мы не рассматривали Зеландию в качестве горячей точки биологического разнообразия морских птиц, но новая находка заставила нас взглянуть на биологическую историю континента по-другому. Три миллиона лет назад Зеландия уже была под водой, но предки нового вида хохлатых пингвинов, очевидно, жили на континенте еще до того, как он погрузился в океан. У нас есть все основания считать, что пингвины Зеландии были гигантскими — их рост мог превышать три метра", — рассказал Дэниел Томас из Университета Мэсси.

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