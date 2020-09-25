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В мире выздоровело более 22 миллионов заболевших COVID-19

  • 25.09.2020, 11:21
  • 1,038
В мире выздоровело более 22 миллионов заболевших COVID-19
Фото: Getty Images

Как выглядит ситуация с пандемией коронавируса на данный момент.

В мире уже более 32 миллионов случаев COVID-19. Из них известно о 983 065 случаях смерти и около 22 миллионов случаях выздоровления. Сайт Сharter97.org представляет обзор, составленный на основании карты заболеваемости коронавирусом Университета Джона Хопкинса.

Антилидерами по количеству заболевших COVID-19 в мире остаются США, Бразилия и Индия.

США – 6 978 874

Индия – 5 818 570

Бразилия – 4 657 702

Так выглядят цифры замыкающих десятку антилидеров:

Россия – 1 123 976

Колумбия – 790 823

Перу – 782 695

Мексика – 715 695

Испания – 704 209

Аргентина – 678 266

ЮАР – 667 049

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