В мире выздоровело более 22 миллионов заболевших COVID-19
- 25.09.2020, 11:21
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Как выглядит ситуация с пандемией коронавируса на данный момент.
В мире уже более 32 миллионов случаев COVID-19. Из них известно о 983 065 случаях смерти и около 22 миллионов случаях выздоровления. Сайт Сharter97.org представляет обзор, составленный на основании карты заболеваемости коронавирусом Университета Джона Хопкинса.
Антилидерами по количеству заболевших COVID-19 в мире остаются США, Бразилия и Индия.
США – 6 978 874
Индия – 5 818 570
Бразилия – 4 657 702
Так выглядят цифры замыкающих десятку антилидеров:
Россия – 1 123 976
Колумбия – 790 823
Перу – 782 695
Мексика – 715 695
Испания – 704 209
Аргентина – 678 266
ЮАР – 667 049