Умер мужчина, который поджег себя возле здания РУВД в Смолевичах

Умер мужчина, который поджег себя возле здания РУВД в Смолевичах6
- 25.09.2020, 11:29
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Медикам не удалось справиться с последствиями ожогов.
В Республиканском ожоговом центре скончался 36-летний Сергей Радченя - мужчина, который поджег себя на крыльце отделения милиции в Смолевичах.
Об этом «Еврорадио» сообщили знакомые мужчины, которые опекали его.
18 сентября мужчина поджег себя на крыльце Смолевичского РОВД. Его забрала «скорая помощь» в крайне тяжелом состоянии.
19 сентября его перевезли в Больницу скорой медицинской помощи, в Республиканский ожоговый центр.