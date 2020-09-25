Умер мужчина, который поджег себя возле здания РУВД в Смолевичах 6 25.09.2020, 11:29

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Медикам не удалось справиться с последствиями ожогов.

В Республиканском ожоговом центре скончался 36-летний Сергей Радченя - мужчина, который поджег себя на крыльце отделения милиции в Смолевичах.

Об этом «Еврорадио» сообщили знакомые мужчины, которые опекали его.

18 сентября мужчина поджег себя на крыльце Смолевичского РОВД. Его забрала «скорая помощь» в крайне тяжелом состоянии.

19 сентября его перевезли в Больницу скорой медицинской помощи, в Республиканский ожоговый центр.

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