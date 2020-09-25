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«Народ сметет эту хунту благодаря тому, что мы умнее, смелее и в каждом из нас живет воин света»

  • 25.09.2020, 11:48
  • 2,293
«Народ сметет эту хунту благодаря тому, что мы умнее, смелее и в каждом из нас живет воин света»
Фото: tut.by

На нас сейчас смотрит весь мир.

Вера в душе, дух воина в голове, погоня в сердце. Всё в наших руках. Просто нужно очень захотеть, а мы хотим!

«На самом деле, - делится своими мыслями читатель телеграм-канала «Баста!», - очень смешно выглядят все потуги власти остановить протесты.

Объясните мне, как можно остановить зиму, чтобы не наступила весна или остановить ночь, чтобы не наступил день.

Я не понимаю, как можно остановить эволюцию общества, благодаря которой мы живём сейчас не в рабовладельческом строе.

Как можно противопоставить интеллекту и технологиям - дубинки? Только благодаря разуму человек смог одолеть тигра, льва и волка.

Вопрос: как остановить цунами? Ответ: никак.

Даже нет тени сомнения, что народ сметёт эту хунту благодаря тому, что мы умнее, смелее и то, что в каждом из нас живёт воин света, справедливости, мира и добра.

Вера в душе, дух воина в голове, погоня в сердце.

На нас сейчас смотрит весь мир. Сжав кулаки, своим примером мы даём надежду другим народам. Всё в наших руках. Просто нужно очень захотеть, а мы хотим!»

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