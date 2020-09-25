Сенаторы США предложили проверить доходы Путина после отравления Навального 25.09.2020, 12:12

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Алексей Навальный

Фото: instagram.com/navalny

Законопроект поддержали политики как Республиканской, так и Демократической партии.

Американские сенаторы, представляющие как Республиканскую, так и Демократическую партию, разработали законопроект о санкциях против официальных лиц, которые могут быть причастны к отравлению российского оппозиционного политика Алексея Навального, сообщает svoboda.org.

Законопроект обязывает Белый дом составить отчёт для Конгресса о финансовом положении и активах президента России Владимира Путина и его семьи. Отравление должно быть изучено в рамках американского законодательства о контроле над химическим и биологическим оружием, которое обязывает Вашингтон вводить экономические санкции против стран-нарушителей.

Кроме того, причастным к отравлению чиновникам должен быть запрещён въезд США, а их активы в иностранных банках должны быть заблокированы. Список лиц, против которых будут введены эти санкции, в законопроекте не уточняется.

Алексей Навальный был госпитализирован в августе с симптомами отравления. Лаборатории в странах ЕС нашли в его организме следы разработанного в России боевого отравляющего вещества "Новичок". США и Евросоюз призвали Москву расследовать покушение. В России уголовное дело об отравлении до сих пор не возбуждено.

Законопроект о санкциях опубликован на сайте сенатора-демократа от Делавера Криса Кунса. Соавторами законопроекта стали его соратники по партии Бен Кардин (он автор "акта Магнитского") и Крис Ван Холлен и республиканцы Марко Рубио и Митт Ромни.

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