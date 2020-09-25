В Гродненском драмтеатре отменили все спектакли 5 25.09.2020, 12:26

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Фото: tut.by

Театр переходит в режим репетиций.

В Гродненском драмтеатре увольняют ведущего актера сцены Игоря Уланова. Именно он объявил зрителям в прошлое воскресенье о том, что артисты приостанавливают спектакль из-за того, что на акции протеста были задержаны их коллеги — заслуженный артист Беларуси Сергей Куриленко и его жена Валентина Харитонова.

Также, как рассказали tut.by актеры Гродненского драматического театра, все спектакли отменяются, а учреждение переходит в режим репетиций. Официальная причина — эпидемиологическая ситуация в театре.

На мирной акции в Гродно, которая проходила в минувшее воскресенье, 20 сентября, среди прочих были задержаны актеры Гродненского драмтеатра — заслуженный артист Беларуси 64-летний Сергей Куриленко и его жена Валентина Харитонова. Узнав о задержании своих коллег, актеры, которые вечером были задействованы в спектакле, объявили после антракта зрителям (посмотреть постановку пришло 12 человек), что они прерывают свое выступление в знак солидарности с задержанными актерами. Позже у артистов произошел разговор с директором театра. Также к артистам приезжал губернатор Гродненской области Владимир Караник.

В этот же день стало известно, что из театра «по соглашению сторон» была уволена Актриса Елизавета Милинцевич. В воскресенье, 20 сентября, она участвовала в спектакле, который был прерван из-за задержания двух актеров.

Фото: drama.grodno.by

— Сейчас четырех артистов — Василия Минича, Наталью Леонову, Сергея Куриленко и Валентину Харитонову — лишают премий и всех доплат. Уволили ведущего актера сцены Игоря Уланова, а театр переходит на режим репетиций. Отменены все спектакли, на которые были куплены билеты. Получается, что в кассу деньги не приходят, артистов и сотрудников, а их около ста, обрекают на безденежье. Но люди-то в чем виноваты?, — эмоционально рассказывает актеры.

Официальная причина закрытия театра для зрителей — неблагоприятная эпидемиологическая ситуация в учреждении.

— Мы в недоумении, если в театре коронавирус, то логично отменить и репетиции, чтобы и актеры были защищены, — говорят артисты.

В последнее время на спектакли в Гродненский драматический театр приходило не очень много людей. Были случаи, когда актеры играли и для трех человек. Директор театра Игорь Гедич говорил tut.by, что, начиная с апреля этого года, посещаемость сильно упала, но театр, несмотря ни на что, не закрывался.

Но на спектакли, которые, например, должны были пройти 25 и 26 сентября выкуплено очень много билетов. Так, свободных мест в партере на постановку «Шинель», которая должна была пройти в эту субботу, уже нет.

Практически такая же ситуация и с постановкой «451 по Фаренгейту», которая была запланирована на сегодня, 25 сентября.

Получить официальный комментарий по поводу ситуации в театре в администрации учреждения tut.by не удалось. Директор Гродненского драматического театра сослался на занятость.

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