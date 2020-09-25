Пит Павлов записал видеоурок, как играть «Муры» на гитаре 2 25.09.2020, 12:30

2,956

Пит Павлов

Каждый белорус может быстро этому научиться.

Гитарист N.R.M. Пит Павлов записал короткий видеоурок, чтобы все белорусы, которые умеют держать гитару в руках, научились играть «Муры».

«Сейчас начали арестовывать музыкантов. Поэтому каждый белорус должен в быстрый срок научиться играть и петь основные песни, чтобы заменить музыкантов на улицах. В этом видео подробная инструкция для начинающих: как играть на гитаре песню «Муры» - написал музыкант под видеоуроком.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».