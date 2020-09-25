Пит Павлов записал видеоурок, как играть «Муры» на гитаре

Пит Павлов записал видеоурок, как играть «Муры» на гитаре2
- 25.09.2020, 12:30
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Каждый белорус может быстро этому научиться.
Гитарист N.R.M. Пит Павлов записал короткий видеоурок, чтобы все белорусы, которые умеют держать гитару в руках, научились играть «Муры».
«Сейчас начали арестовывать музыкантов. Поэтому каждый белорус должен в быстрый срок научиться играть и петь основные песни, чтобы заменить музыкантов на улицах. В этом видео подробная инструкция для начинающих: как играть на гитаре песню «Муры» - написал музыкант под видеоуроком.