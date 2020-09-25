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Пит Павлов записал видеоурок, как играть «Муры» на гитаре

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  • 25.09.2020, 12:30
  • 2,956
Пит Павлов записал видеоурок, как играть «Муры» на гитаре
Пит Павлов

Каждый белорус может быстро этому научиться.

Гитарист N.R.M. Пит Павлов записал короткий видеоурок, чтобы все белорусы, которые умеют держать гитару в руках, научились играть «Муры».

«Сейчас начали арестовывать музыкантов. Поэтому каждый белорус должен в быстрый срок научиться играть и петь основные песни, чтобы заменить музыкантов на улицах. В этом видео подробная инструкция для начинающих: как играть на гитаре песню «Муры» - написал музыкант под видеоуроком.

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