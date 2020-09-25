Польша готовит к массовому производству первый в мире препарат от COVID-19 2 25.09.2020, 12:38

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Стадия испытаний была завершена успешно.

Люблинской компанией Biomed был произведен первый в мире препарат от COVID-19, предварительные исследования подтвердили его эффективность. 18 августа компания Biomed начала производство первой препарата для клинических испытаний. Было выпущено более 3000 ампул антикороновирусного иммуноглобулина. После завершения необходимых тестов, включающих тесты стабильности препарата, они будут отправлены для клинических испытаний в центры в Люблине, Бытоме, Белостоке и Варшаве, сообщает Charter97.org на основании материалов в польских СМИ.

«Мы планируем выпустить препарат для некоммерческих клинических испытаний в четвертом квартале этого года», — отметил Марцин Пирог, президент правления Biomed.

После подтверждения эффективности терапии и определения терапевтической дозы лекарство сможет перейти на этап регистрации, что позволит ввести в коммерческий оборот. Эти этапы не зависят от производителя и займут несколько месяцев.

«У нас есть лекарство, польское лекарство, от коронавируса, которое действует. Пришла пора, чтобы польское лекарство от COVID-19 стало доступным для всех. Плазменная терапия одобрена ВОЗ и Министерством здравоохранения Польши. Ученые со всего мира сообщают об эффективности плазменной терапии в лечении коронавируса», — отметил Гжегож Челей, один из создателей плазменной терапии.

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