«Земля горит под ногами таракана» 3 25.09.2020, 12:50

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Фото: dpa

Вы когда-нибудь сталкивались с подземным пожаром в лесу?

Огонь горит в наших душах. Земля горит под ногами - это не метафора, это реальность наших дней.

«Вы когда-нибудь сталкивались с подземным пожаром в лесу?, - задаёт вопрос читатель телеграм-канала «Баста!», - Нет? Как говорится, и хорошо.

Подземный пожар опасен тем, что его не видно. Ты отчётливо ощущаешь запах в воздухе, но нет открытого пламени. Не чувствуешь опасность и успокаиваешься.

Сейчас то же происходит и с нами.

Многие думают, что все потухло, и бойцы ОМОНа справились со своей задачей. Как они ошибаются.

Огонь горит в наших душах. И, как при подземном пожаре, когда уверен, что всё хорошо, ступаешь, как тебе кажется, на твёрдую землю, а на самом деле проваливаешься в самое пекло.

Земля горит под ногами - это не метафора, это реальность наших дней».

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