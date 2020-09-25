«Земля горит под ногами таракана»3
- 25.09.2020, 12:50
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Вы когда-нибудь сталкивались с подземным пожаром в лесу?
Огонь горит в наших душах. Земля горит под ногами - это не метафора, это реальность наших дней.
«Вы когда-нибудь сталкивались с подземным пожаром в лесу?, - задаёт вопрос читатель телеграм-канала «Баста!», - Нет? Как говорится, и хорошо.
Подземный пожар опасен тем, что его не видно. Ты отчётливо ощущаешь запах в воздухе, но нет открытого пламени. Не чувствуешь опасность и успокаиваешься.
Сейчас то же происходит и с нами.
Многие думают, что все потухло, и бойцы ОМОНа справились со своей задачей. Как они ошибаются.
Огонь горит в наших душах. И, как при подземном пожаре, когда уверен, что всё хорошо, ступаешь, как тебе кажется, на твёрдую землю, а на самом деле проваливаешься в самое пекло.
Земля горит под ногами - это не метафора, это реальность наших дней».