Студенты и преподаватели МГЛУ вышли на традиционную акцию протеста 3 25.09.2020, 13:08

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На крыльце главного корпуса собралось очень много людей.

Несмотря на давление со стороны администрации Минского государственного лингвистического университета и опубликованный вчера приказ ректора о запрете массовых мероприятий, студенты вышли на традиционную акцию протеста.

Студенты и преподаватели собрались перед главным корпусом университета. Они поют песни под гитару. Милиция наблюдала за ними со стороны, пишет телеграм-канал Студенческой инициативной группы.

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