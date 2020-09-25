Студенты и преподаватели МГЛУ вышли на традиционную акцию протеста

Студенты и преподаватели МГЛУ вышли на традиционную акцию протеста3
- 25.09.2020, 13:08
- 3,589
На крыльце главного корпуса собралось очень много людей.
Несмотря на давление со стороны администрации Минского государственного лингвистического университета и опубликованный вчера приказ ректора о запрете массовых мероприятий, студенты вышли на традиционную акцию протеста.
Студенты и преподаватели собрались перед главным корпусом университета. Они поют песни под гитару. Милиция наблюдала за ними со стороны, пишет телеграм-канал Студенческой инициативной группы.