Глава военного комитета НАТО маршал Пич высказался о Беларуси

Глава военного комитета НАТО маршал Пич высказался о Беларуси8
- 25.09.2020, 13:13
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Маршал сделал заявление во время визита в Литву.
Председатель военного комитета Североатлантического альянса маршал британских Военно-воздушных сил Стюарт Вильям Пич высказался о Беларуси, сообщает dw.com
Во время визита в Литву он высказал озабоченность происходящим в Беларуси и заявил о необходимости продолжить наблюдение за белорусско-российскими военными учениями «Славянское братство».
Он подчеркнул, что НАТО не является угрозой для Беларуси и ее граждан.
Кроме этого Пич затронул и тему протестов в республике и жестокости силовиков по отношению к мирным акциям.
Маршал напомнил, что генсек альянса Йенс Столтенберг «призвал власти Беларуси уважать свободу слова и право на протест».