Глава военного комитета НАТО маршал Пич высказался о Беларуси 8 25.09.2020, 13:13

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Стюарт Вильям Пич

Маршал сделал заявление во время визита в Литву.

Председатель военного комитета Североатлантического альянса маршал британских Военно-воздушных сил Стюарт Вильям Пич высказался о Беларуси, сообщает dw.com

Во время визита в Литву он высказал озабоченность происходящим в Беларуси и заявил о необходимости продолжить наблюдение за белорусско-российскими военными учениями «Славянское братство».

Он подчеркнул, что НАТО не является угрозой для Беларуси и ее граждан.

Кроме этого Пич затронул и тему протестов в республике и жестокости силовиков по отношению к мирным акциям.

Маршал напомнил, что генсек альянса Йенс Столтенберг «призвал власти Беларуси уважать свободу слова и право на протест».

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