Девушка, в которую «все влюбились»: Буду выходить, пока что-то не изменится

Девушка, в которую «все влюбились»: Буду выходить, пока что-то не изменится9
- 25.09.2020, 13:19
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Ставшая знаменитой после фото с сигаретой белоруска рассказала о своем протесте.
Девушка с сигаретой, которую задерживал ОМОН, рассказала «Радыё Свабода» о своем протесте.
Снимок задержания сделал Яну знаменитым. «Кажется, я влюбился» — с такой подписью по интернету разошлись снимки курящей девушки, которую ведут под руки сотрудники ОМОН.
Ее схватили 20 сентября 2020 года в Минске после Марша справедливости. Как и сотни тысяч белорусов, Янa выступает против насилия и несправедливости в своей стране.