Девушка, в которую «все влюбились»: Буду выходить, пока что-то не изменится 9 25.09.2020, 13:19

10,698

Ставшая знаменитой после фото с сигаретой белоруска рассказала о своем протесте.

Девушка с сигаретой, которую задерживал ОМОН, рассказала «Радыё Свабода» о своем протесте.

Снимок задержания сделал Яну знаменитым. «Кажется, я влюбился» — с такой подписью по интернету разошлись снимки курящей девушки, которую ведут под руки сотрудники ОМОН.

Ее схватили 20 сентября 2020 года в Минске после Марша справедливости. Как и сотни тысяч белорусов, Янa выступает против насилия и несправедливости в своей стране.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».