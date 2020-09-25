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Девушка, в которую «все влюбились»: Буду выходить, пока что-то не изменится

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  • 25.09.2020, 13:19
  • 10,698
Девушка, в которую «все влюбились»: Буду выходить, пока что-то не изменится

Ставшая знаменитой после фото с сигаретой белоруска рассказала о своем протесте.

Девушка с сигаретой, которую задерживал ОМОН, рассказала «Радыё Свабода» о своем протесте.

Снимок задержания сделал Яну знаменитым. «Кажется, я влюбился» — с такой подписью по интернету разошлись снимки курящей девушки, которую ведут под руки сотрудники ОМОН.

Ее схватили 20 сентября 2020 года в Минске после Марша справедливости. Как и сотни тысяч белорусов, Янa выступает против насилия и несправедливости в своей стране.

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