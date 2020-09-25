Ученые определили самую низкую температуру в Северном полушарии Земли 2 25.09.2020, 13:32

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Фото: REUTERS/Lucas Jackson

Там холоднее, чем на Марсе.

Исследователи ООН обнаружил в архивах, что 22 декабря 1991 года удаленная метеостанция на вершине ледникового покрова Гренландии зафиксировала температуру минус 69,6 градуса по Цельсию, пишет «Новое время».

Это самая низкая температура, когда-либо зарегистрированная в Северном полушарии, то есть новый температурный рекорд.

Рекорд, о котором объявили 23 сентября в заявлении Всемирной метеорологической организации (ВМО) ООН, превосходит предыдущий рекорд -67,8 C, установленный в двух разных городах сибирской Арктики — Верхоянск (февраль 1892 г.) и Оймякон (январь 1933 года).

Для сравнения, все три этих экстремальных минимума ниже, чем средняя температуру на Марсе, которая, по данным NASA, составляет примерно -63 C.

«В эпоху изменения климата … этот недавно признанный рекорд холода является важным напоминанием о резких контрастах, существующих на этой планете», — сказал в заявлении Генеральный секретарь ВМО Петтери Таалас.

Конечно, эти минимумы контрастируют с экстремальными максимумами, которые год за годом продолжают устанавливать рекорды благодаря глобальному потеплению. Например, в Верхоянске — одном из сибирских городов, который стал свидетелем прежнего рекордно низкого уровня в 1892 году — в июне этого года температура впервые в истории достигла 38 C, установив новый рекорд температуры для Полярного круга.

Отметим, новый рекорд был обнаружен группой так называемых «климатических детективов», работающей в Архиве погоды и экстремальных климатических явлений ВМО в Женеве. Температура была зафиксирована автоматической метеостанцией Клинк, которая работала с 1990 по 1992 год возле самой высокой точки ледникового щита Гренландии.

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