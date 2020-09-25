В парламенте Украине выступили за введение санкций против Лукашенко и его окружения 6 25.09.2020, 13:57

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Так лидеры фракций отреагировали на тайную «инаугурацию» диктатора.

Партия «Голос», имеющая в Верховной Раде Украины свою фракцию (19 из 423 депутатов общего состава парламента), требует от правительства введения персональных санкций против Лукашенко, передает «Радыё Свабода».

«Заявлений о непризнании президентских выборов в Беларуси уже недостаточно. Самопровозглашение Лукашенко президентом и его сближение с Путиным являются прямым военным риском для Украины. Поэтому необходимо немедленно созвать Совет национальной безопасности и обороны и ввести персональные санкции против Лукашенко и его марионеток, ответственных за фальсификации выборов, а также систематические и массовые нарушения основных прав и свобод человека», — заявила лидер партии «Голос» Кира Рудык.

Одновременно партия обратилась к Кабинету министров и Государственной миграционной службе Украины с просьбой обеспечить временную защиту гражданам Беларуси, вынужденным убегать в Украину от политического преследования.

Партии Порошенко и Тимошенко за санкции

Введение санкций против граждан Беларуси, считающих себя властью, поддерживают и еще две парламентские фракции – партии Юлии Тимошенко «Батькивщина» и Петра Порошенко «Европейская солидарность».

В частности, заместитель председателя партии «Батькивщина» Григорий Немиров на встрече Европейской народной партии и группы единомышленников в Парламентской ассамблее ОБСЕ, которая 24 сентября проходила в режиме онлайн, заявил о поддержке введения санкций против лиц, ответственных за фальсификацию итогов выборов и насилие против протестующих.

Ирина Геращенко, одна из руководителей фракции «Европейская солидарность», поддержала заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о непризнании Лукашенко вновь избранным президентом Беларуси:

«Уже полтора месяца говорю о необходимости изменения минской площадки для Трехсторонней контактной группы. Теперь затягивать и закрывать глаза не получится. Ведь невозможно не признавать Лукашенко президентом и одновременно пользоваться его площадкой для мирных переговоров».

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