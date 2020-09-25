Tagesspiegel: Даже Путин предпочел бы избавиться от Лукашенко 21 25.09.2020, 14:20

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Фото: ТАСС

Узурпатор полностью утратил чувство реальности.

"Лукашенко вступил в свою должность, как криминальный авторитет. Это представление показывает, что он сам больше не верит собственной лжи", - считает журналист немецкого издания Der Tagesspiegel Франк Герольд (перевод - inopressa.ru).

"Александр Лукашенко сам привел себя к присяге и вступил в должность в узком кругу верных ему людей. Без привычной огласки, без шумихи. (...) Место действия было оцеплено тяжеловооруженными людьми", - передает автор статьи.

"Герметично закрытое мероприятие вызвало ассоциации с посвящением в "семью" нового крестного отца мафии, - отмечает издание. - (...) И оно также показало, что Лукашенко сам больше не верит собственной лжи о том, что он был избран президентом 80% белорусских избирателей".

"Лукашенко потерял всякое законное основание возвеличивать себя как главу Беларуси. (...) Он фальсифицировал результаты голосования, сомнения в этом кроме него - по крайней мере официально - допускает лишь российский президент Владимир Путин. Но даже он предпочел бы избавиться от Лукашенко", - говорится в статье.

"Если требовалось последнее доказательство того, что автократ теряет всяческое понимание действительности, то его инаугурация наглядно это показала", - заключает Der Tagesspiegel.

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