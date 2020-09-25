В работе мессенджера Telegram произошел масштабный сбой

В работе мессенджера Telegram произошел масштабный сбой7
- 25.09.2020, 14:22
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На проблемы с доступом жалуются пользователи Украины, России, Беларуси и Германии.
В работе мессенджера Telegram произошел сбой. Как свидетельствуют данные сервиса Downdetector, проблемы в работе возникли около 13:30 по Минску.
На проблемы с доступом жалуются пользователи из Украины, России, Беларуси, Германии, Франции, Великобритании, пишет «Зеркало недели». Основное количество жалоб связано с невозможностью подключиться к мессенджеру. Пользователи жаловались на проблемы в работе и мобильной, и десктопной версии.
Предыдущий сбой случился 21 сентября.
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