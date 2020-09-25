Весь мир восхищается таксистом, спасшим белоруса от карателей 12 25.09.2020, 14:47

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Видео, напоминающее голливудский фильм, бьет рекорды популярности по комментариям.

23 сентября тысячи белорусов вышли на улицы города, возмущенные тайной инаугурацией Лукашенко.

Силовики не давали людям собираться большими толпами, жестко избивали и задерживали, поливали желтой жижей из водомета и крушили автомобили.

Но больше всего все обсуждают не это, а ролик, на котором таксист, как в голливудском боевике, делает ловкий маневр и спасает от силовиков протестующего.

The Village Беларусь обратил внимание, что на иностранном форуме Reddit за несколько часов легендарный ролик собрал больше 3 тысяч комментариев, и выбрал самые смешные и точные.

Видос, за съёмку которого мы с @bymaer повалялись лицом в асфальт, но это в кадр уже не попало))) pic.twitter.com/i3vyRfHM2x — Миша Ильин (@m_for_mixacb) September 23, 2020

Дискуссия началась с того, что пользователь с ником VOLTSISHERE написал:

— Это безумие, держу пари, водитель знал, что ему чертовски хорошо заплатят и потому на это пошел, лол.

В ответ другие участники форума начали предлагать свои версии безумного поступка таксиста и яростно осуждать первого комментатора за прагматизм. Спустя время он дописал к своему первому комментарию, что всего лишь предположил про деньги и вообще не в курсе, как оно было на самом деле. И оставил в ветке с обсуждением такой комментарий: «Проблема в том, что я уже отредактировал свой комментарий, но мне до сих пор звонят какие-то люди, один парень назвал меня му*аком и сказал удалить сообщение, хотя я его уже отредактировал».

LIMEWIRE: Или он просто порядочный человек

COMPTEDEMONTECHRISTO: Это не про деньги, а про свободу.

TOOTIE: Если вы запрыгнете в такси и скажете «жми на газ!», они обязаны это сделать по Кодексу таксистов.

SATHYA420: Или это просто солидарность рабочего класса.

OK-FORGITABOUTIT: Ух ты! Таксист чуть не разнес багажником белую машину. Если бы это произошло — им обоим был бы конец. Это мне напомнило видеоигру.

KALEYEDOSCOPEVISION: Или таксист не хотел, чтобы его тоже заодно отдубасили.

CHIEF_ROLLIE: Водитель знает, что они не любят свидетелей.

RONSWANSONSOLDMAN: Я думаю, убегающий парень мог договориться с таксистом заранее. Все прошло слишком гладко.

Дальше дискуссия начала развиваться спонтанно, и ее участники то делились личным опытом, то восхищались поступком белоруса.

TBONETHE_DISCOSPIDER: Когда здесь, в Вегасе, проходили протесты BLM (Black Lives Matter — The Village Беларусь), полиция начала нападать на протестующих. В тот момент я работал на Uber и кричал ребятам, чтобы они скорей запрыгивали в мою машину.

Я гнал оттуда так быстро, как только мог. В мою крошечную Kia набилось наверное человек 11. Ни за что на свете я не мог позволить, чтобы этих ребят наказали за то, что они пользуются своим конституционным правом.

Всю неделю после этого я сильно переживал, что меня остановят полицейские, но прошло уже около 6 месяцев, так что я думаю, что я в безопасности.

SKETCHY_LIFE_CHOICES: Убегающий чертовски рисковал. Шансы на то, что это сработает, были не в его пользу. Аплодирую стоя им обоим!

OWLEX89: Davai davai davai.

LETHARGIC_APATHY: отзыв на Uber — 5 звезд.

pelavaca: Тревожно. Это похоже на фильм про зомби. Предполагаемая жертва убежала, поэтому зомби мгновенно переместились и побежали к оператору.

THIRD_I_: На самом деле это новый фильм Тома Круза.

CRACKROCKUNSTEADY: «Этот водитель заслуживает самых больших чаевых».

CHARLOTTE-DE-LITT: Uber Xscape.

MEGAFETO: Если бы я был тем парнем я бы сразу пригласил водителя на свою свадьбу.

GROOMSI: Может быть, этот водитель пересматривал фильмы Taxi / Taxi 2 / Taxi XYZ перед сменой?

MEATBAG2010: Я предполагаю, что именно там они смоделировали искусственный интеллект в GTA для такси.

CAPTAINEARLOBE: Так, ребята, вы вообще собираетесь победить? Отсюда мне сложно увидеть всю картину, но вы определенно делаете прекрасную работу.

MTI4: Wtf. Там еще остался хоть кто-то, кто поддерживает этого диктатора?

WONKEY_MONKEY: Да, полиция.

MILHOUSE3000: Это потрясающе. Мое уважение людям, отстаивающим свою свободу, зная, что это может доставить им массу неприятностей.

TRISHJUMP: Какой самоотверженный и смелый таксист! Он рисковал своей машиной, своими средствами к существованию, собой. Такие поступки дают мне надежду.

SIR_DOUCHEINGTON: Привет, меня зовут Джейсон Стэтхэм, и сегодня вечером я буду вашим таксистом.

6FEAR6ME6: Пассажир: «поехали!». Водитель: «я ждал этого момента всю свою жизнь».

WHISKEYBONFIRE: Черт возьми. Добро пожаловать в сопротивление, случайный белорусский таксист!

IEATPLANKTON: Таксист: «Тебе лучше дать мне чертовы чаевые».

DARK_FINN: Солидарность прекрасна.

GROVETHRONE: Это напомнило мне трейлер Watch Dogs Legion, где человек просто садится в машину, и они оба смотрят друг на друга: «И что теперь?». А чувак просто начинает ехать. Но да, это в игре, действие которой происходит в антиутопическом мире.

BABBLE0N: Этот таксист ждал этого момента всю свою жизнь. Все боевики, которые он смотрел в своей жизни, подготовили его к этому.

BOESMANKAR: Парень, который снимал, кажется, был следующим в очереди. В конце видео можно заметить, что полицейский бежит к нему.

(Это правда. Видео снял журналист «Еврорадио» Миша Ильин. Вчера ночью он написал в Twittere: «Видос, за съемку которого мы с @bymaer повалялись лицом в асфальт, но это в кадр уже не попало». — The Village Беларусь)

Дальше несколько комментаторов обсуждали возможную судьбу оператора:

SIGHGUY28: Да, копы были похожи на акул, жаждущих крови. Они потеряли свою добычу и тут же начали искать кого-нибудь другого, чтобы избить, задержать и пытать. Прямо сейчас в Беларуси происходит невероятное дерьмо.

NECAKOSA: Надеюсь оператор тоже взял такси.

ROBINSONDICKINSON: RIP оператор.

COREYSCAVECHATTER: Это больной менталитет неудачника: «Я упустил главного парня. Ты следующий!».

ROMANS1453: 10/10 тоже сбежит с водителем.

DOCTOR77320: Мне очень смешно и одновременно грустно что в самом конце спецназ начал атаковать чувака с камерой.

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