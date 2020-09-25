МИД Латвии опубликовал расширенный санкционный список против режима Лукашенко 7 25.09.2020, 15:31

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(обновлено) В нем больше 100 фамилий.

МИД Латвии опубликовал расширенный санкционный список по Беларуси, куда вошел 101 человек, пишет tut.by.

В санкционный список вошли представители некоторых министерств, областных и городских исполнительных комитетов, госТВ, Генпрокуратуры, Верховного и Конституционного суда, ЦИК и другие.

В списке — пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт, глава Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт, вице-премьер Анатолий Сивак, председатель Конституционного суда Петр Миклашевич, губернатор Минской области Александр Турчин, командир ОМОНа ГУВД Мингорисполкома Дмитрий Балаба и другие.

«Белорусские власти не изменили своего отношения к мирным протестам. Продолжается дискредитация демонстраций, непропорционально применяется сила, усиливается блокировка сайтов независимых СМИ, возбуждены уголовные дела, конфискуются носители данных», — сказано в сообщении ведомства.

Напомним, 31 августа внешнеполитические ведомства Латвии и Эстонии, а также МВД Литвы заявили, что Лукашенко и еще 29 белорусским официальным лицам запрещен въезд в страны Балтии.

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