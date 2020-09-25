Италии удалось избежать второй волны COVID-19 25.09.2020, 16:10

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Фото: Getty Images

Как это стало возможным?

Италия была символом первой волны пандемии. Она стала первой страной мира, которая ушла на жесткий карантин. Больницы в северных регионах не смогли справиться с наплывом зараженных. Кроме того, был большой скачок в количестве жертв COVID-19.

Во времена, когда страх перед второй волной пандемии охватывает Европу, Италия, кажется, контролирует ситуацию лучше, чем другие страны, такие как Франция, Испания или Великобритания. Об этом пишет Bloomberg (перевод - unian.net).

Конечно, сейчас не лучшее время для самоуспокоения. Лондон может подтвердить, что коронавирус способен в любой момент ударить с новой силой.

Но на протяжении последних двух недель Италия фиксировала менее 35 случаев заражения на 100 тысяч жителей. Для сравнения в Испании этот показатель достигает 315 случаев, во Франции - почти 200, а в Британии - 76,5. Уровень смертности в Италии тоже не превышает 0,3 на 100 тысяч населения. Это равно трети от французского показателя и почти десятой части от испанского. Итальянские цифры лишь немножко хуже, чем немецкие. А Германию в последнее время хвалили за замечательную реакцию на пандемию.

Но в Италии пока удается избегать введения жестких ограничений, к которым прибегают другие страны Европы. Британия и Франция запретили ресторанам и пабам работать после 22:00 и установили штрафы. Париж также закрыл все спортзалы. В Италии же социальная жизнь продолжается почти без изменений. Правительство закрыло только ночные клубы после ряда вспышек коронавируса летом, особенно на Сардинии.

Так в чем же секрет Италии? На самом деле трудно определить, какие именно факторы позволяют стране лучше контролировать COVID-19. Весной казалось, что быстрый и жесткий карантин - это рецепт как избежать большей боли. Например, Греция воспользовалась этим подходом. Но в Швеции, которая до сих пор избегала жесткого карантина, количество случаев заражения сокращается. И это ставит под вопрос эффективность радикальных действий. Итальянское правительство тоже, кажется, не берет пример с остальной Европы в вопросе карантина.

Bloomberg пишет, что успех Рима в недопущении начала второй волны могут объяснить две вещи. Первая из них - это эффективная система отслеживания зараженных и их контактов, а также изоляция всех, у кого результаты тестов на коронавирус оказались положительными. Италия тестирует примерно 100 тысяч человек ежедневно. По европейским стандартам, это не так уж много. Но лишь 2% тестов показывают положительный результат. И это очень низкий показатель для Европы.

Это медленное распространение также может быть объяснено вторым фактором: итальянцы добросовестно носят маски и соблюдают социальное дистанцирование. Врачи тоже уверены, что теперь они лучше умеют лечить от COVID-19, чем раньше. Но это объясняет только низкую смертность от болезни.

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