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Александр Руммо - о ситуации в Беларуси: Верю во вселенскую силу добра

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  • 25.09.2020, 16:19
  • 1,590
Александр Руммо - о ситуации в Беларуси: Верю во вселенскую силу добра
Александр Руммо
Фото: Александр ЧЕРНЫЙ

Бывший наставник юношеской сборной Беларуси рассказал о последствиях для тех, кто против народа.

Бывший главный тренер юношеской сборной Беларуси Александр Руммо в интервью tribuna.com поделился мнением о событиях в нашей стране.

– Какое впечатление на вас произвели недавние события в Беларуси?

– Гнетущее. Даже комментировать здесь нечего. Прошло больше месяца, а никто не наказан, и никто не признает ошибок. На народ как плевали, так и плюют. Никаких сдвигов. К простому человеку относятся, как к гному. И даже не хотят к нему поворачиваться.

– Верите в то, что силовики все же получат наказание за превышение полномочий?

– Верю. Даже если не тут, то… Есть же поговорка: «Бог не фраер, он все видит». Я верю во вселенскую силу добра. Неизвестно, что произойдет потом. Наказание может быть совсем не таким, о котором все думают. Но оно будет.

– Из Минспорта звонили не только вам, но и другим спортсменам. Как относитесь к таким звонкам и давлению?

– Думаю, это проявление страха. Если вы считаете, что сейчас спортсмен не должен иметь своего мнения, не имеет права высказываться и так далее, то увольняйте его. Чего угрожать? Но я вообще не анализирую действия ни министерства спорта, ни кого бы то ни было. Ну, бойтесь дальше, – сказал Руммо.

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