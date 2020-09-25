В субботу в Беларуси ожидается до +25°С 25.09.2020, 17:28

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Будет преимущественно без осадков.

Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 26 сентября из-за сильного ветра, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В субботу ожидается переменная облачность, будет преимущественно без осадков. Лишь днем по юго-западу Брестской области пройдут кратковременные дожди, местами грозы. Ветер прогнозируется юго-восточный 5-10 м/с, утром и днем на большей части территории страны - с порывами до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью составит 11-17 градусов выше нуля, местами - плюс 7-10. Днем будет 21-27 градусов тепла.

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