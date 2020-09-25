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Работник «Белоруснефти» обратился к своим коллегам

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  • 25.09.2020, 18:01
  • 11,483
Работник «Белоруснефти» обратился к своим коллегам

Сергей Кравченко призвал работников «Белоруснефти» к забастовке.

Работник «Белоруснефти» Сергей Кравченко из Речицы обратился к своим коллегам.

Видео он опубликовал на своем YouTube-канале.

Сергей Кравченко призывает их задуматься, открыто выразить свое мнение и начать забастовку.

«За столами мы все разговариваем, и большинство против того, что сейчас происходит. Не обманывайте себя, мы все это видим. Я хочу уйти на забастовку. Я очень долго ждал, когда произойдет чудо, что-то изменится к лучшему. Чуда не случилось.

23 сентября человек, которого большинство не хочет видеть у власти, принял инаугурацию. Незаконно. Обидно смотреть на то, что произошло 9, 10, 11 в Минске, и что сейчас происходит. Людей избивают, калечат, убивают.

Я не хочу, чтобы мои дети и родственники жили в стране, где можно просто попрощаться с жизнью», - сказал Сергей Кравченко.

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