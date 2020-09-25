На «Белшине» вся смена остановила производственный процесс 13 25.09.2020, 18:02

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иллюстрационное фото tut.by

Это стало ответом на задержание караевцами одного из рабочих.

Сегодня в один из цехов «Белшины» заявились так называемые сотрудники милиции, и предъявив одному из рабочих печально известную статью 23.34 КоАП РБ повели человека в неизвестном направлении, пишет «Бобруйск Online».

В ответ на это вся рабочая смена остановила производственный процесс. Вопрос решился через два часа после вмешательства генерального директора.

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