На «Белшине» вся смена остановила производственный процесс

На «Белшине» вся смена остановила производственный процесс13
- 25.09.2020, 18:02
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Это стало ответом на задержание караевцами одного из рабочих.
Сегодня в один из цехов «Белшины» заявились так называемые сотрудники милиции, и предъявив одному из рабочих печально известную статью 23.34 КоАП РБ повели человека в неизвестном направлении, пишет «Бобруйск Online».
В ответ на это вся рабочая смена остановила производственный процесс. Вопрос решился через два часа после вмешательства генерального директора.