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Страны Балтии ввели санкции против лукашенковских чиновников

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  • 25.09.2020, 18:25
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Страны Балтии ввели санкции против лукашенковских чиновников
фото: Michele Ursi/Shutterstock/FOTODOM

В списке 101 фамилия.

Литва, Латвия и Эстония увеличили количество белорусских госслужащих, в отношении которых введены санкции. Всего в списке, который опубликовал латвийский МИД, 101 фамилию.

МИД Латвии отмечает, что власти Беларуси не изменили своего отношения к мирным акциям протеста. Демонстрации продолжают дискредитироваться, применяется непропорциональное применение силы, усиливается блокировка сайтов независимых СМИ, возбуждаются уголовные дела. Но инициаторы этих репрессий должны нести ответственность. Поэтому Латвия, Литва и Эстония считают, что ряд лиц являются нежелательными на их территории.

В список нежелательных для Латвии лиц 101 фамилия. Среди них Дмитрий Балаба, Наталья Эйсмонт, Андрей Швед, Алексей Стук, Валентин Сукало, Иван Эйсмонт, Анатолий Сивак, Леонид Заяц, Александр Турчин и ряд других.

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