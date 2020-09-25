Страны Балтии договорились о методике бойкота электроэнергии с БелАЭС 4 25.09.2020, 19:02

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Фото: Getty Images

Электроэнергия, импортируемая на рынок стран Балтии, должна иметь доказательства своего происхождения.

После долгих переговоров Литве, Латвии и Эстонии, которые ранее договорились о бойкоте электроэнергии из Беларуси после запуска там Белорусской атомной электростанции (БелАЭС), удалось выработать общую методику по торговле электроэнергией - в нее, как и просила Литва, включена система гарантирования происхождения электроэнергии, пишет delfi.lt.

Электропередающая компания Litgrid сообщила, что в методику включено положение, что электроэнергия, импортируемая на рынок стран Балтии, должна иметь доказательства своего происхождения, подтверждающие, что она произведена не в Беларуси.

Методика предоставлена для публичных консультаций. Литва также информировала Международное агентство по атомной энергетике (МАГАТЭ) о том, что со следующего года не будет поставлять Беларуси резерв электроэнергии в 100 мегаватт, предусмотренный по соглашению БРЭЛЛ. Это связано с завершением строительства Белорусской АЭС (БелАЭС) в Островце.

Министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас сказал, что информировал об этом гендиректора организации Рафаэля Гросси. До конца сентября об этом будет информирован и Минск, предупреждения которому по этому вопросу высылались и ранее.

"По поводу отказа от резерва в 100 мегаватт: с нового года Litgrid не будет предоставлять такой резерв Белорусской станции, поскольку именно в соглашении по БРЕЛЛ есть дополнительный протокол. Мы уже ранее предупреждали Беларусь официально. Также юридически мы должны это сделать до конца сентября – Litgrid это еще сделает, просто еще дополнительно информировал", – сказал BNS в пятницу Ж. Вайчюнас.

Этот резерв Литва обязалась предоставлять по договору о постсоветском энергетическом кольце БРЭЛЛ (Беларусь, Россия, Эстония, Литва и Латвия), из которого выйдет и десинхронизируется от кольца до 2025 года.

По словам министра, глава МАГАТЭ информирована об этом во избежание возможных недоразумений в будущем. "Ведь в нашем публичном пространстве имеются определенные интерпретации, что это (отказ предоставлять резерв – BNS) связано со снижением уровня безопасности БелАЭС. Резервы не являются нашей проблемой, это не наш вопрос, чтобы не было каких-то международный недоразумений, эту информацию я также представил гендиректору МАГАТЭ", – добавил Ж. Вайчюнас.

Во время беседы с Р. Гросси министр энергетики также попросил посредничать в обеспечении требования Литвы о предоставлении заранее информации о процессах на БелЭАС. Он также сообщил, что пока не получал официальной информации о том, что БелАЭС будет запущена на энергетическое испытание 7 ноября. На этой неделе Государственная Инспекция по безопасности атомной энергетики (ГБАЭ) Литвы заявила, что Беларусь должна остановить работы по запуску первого реактора Белорусской АЭС в Островце, строительство которой завершается, пока не будут разрешены проблемы безопасности станции.

Балтийские страны готовятся блокировать попадание электроэнергии с БелАЭС на их рынки, а все технические решения планируется подготовить в октябре. Литва критикует безопасность проекта БелАЭС и готова бойкотировать электроэнергию с этой станции.

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