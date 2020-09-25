закрыть
25 сентября 2020, пятница, 20:51
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Сорванный в Москве «Партизан-фест» в поддержку протестующих Беларуси пройдет онлайн

  • 25.09.2020, 19:11
  • 4,026
Сорванный в Москве «Партизан-фест» в поддержку протестующих Беларуси пройдет онлайн

Музыканты решили запустить марафон видеообращений в поддержку белорусских протестующих.

Сорванный в Москве "Партизан-фест" в поддержку протестующих Беларуси пройдёт онлайн. 30 сентября музыкальный фестиваль состоится на площадке телеканала "Дождь", начало в 22 часа, сообщает "Новая газета". В её редакции организаторы мероприятия провели пресс-конференцию.

Фестиваль планировался в московском клубе Live Stars. Но на его администрацию начали давить, и мероприятие отменили. Музыканты решили запустить марафон видеообращений в поддержку белорусских протестующих.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Представители микрорайонов белорусских городов призвали начать Генеральное наступление на узурпатора
Представители микрорайонов белорусских городов призвали начать Генеральное наступление на узурпатора
Двигаться вперед, несмотря ни на что
Двигаться вперед, несмотря ни на что Александра Романовская
Уроки белорусского восстания
Уроки белорусского восстания Геннадий Гудков
Сила — за нами
Сила — за нами Андрей Войнич