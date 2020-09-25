Сорванный в Москве «Партизан-фест» в поддержку протестующих Беларуси пройдет онлайн
- 25.09.2020, 19:11
- 4,026
Музыканты решили запустить марафон видеообращений в поддержку белорусских протестующих.
Сорванный в Москве "Партизан-фест" в поддержку протестующих Беларуси пройдёт онлайн. 30 сентября музыкальный фестиваль состоится на площадке телеканала "Дождь", начало в 22 часа, сообщает "Новая газета". В её редакции организаторы мероприятия провели пресс-конференцию.
Фестиваль планировался в московском клубе Live Stars. Но на его администрацию начали давить, и мероприятие отменили. Музыканты решили запустить марафон видеообращений в поддержку белорусских протестующих.