Сорванный в Москве «Партизан-фест» в поддержку протестующих Беларуси пройдет онлайн 25.09.2020, 19:11

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Музыканты решили запустить марафон видеообращений в поддержку белорусских протестующих.

Сорванный в Москве "Партизан-фест" в поддержку протестующих Беларуси пройдёт онлайн. 30 сентября музыкальный фестиваль состоится на площадке телеканала "Дождь", начало в 22 часа, сообщает "Новая газета". В её редакции организаторы мероприятия провели пресс-конференцию.

Фестиваль планировался в московском клубе Live Stars. Но на его администрацию начали давить, и мероприятие отменили. Музыканты решили запустить марафон видеообращений в поддержку белорусских протестующих.

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