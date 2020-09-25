закрыть
25 сентября 2020, пятница, 20:51
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Глава Евросовета в ООН: Евросоюз рядом с белорусским народом

4
  • 25.09.2020, 19:18
  • 3,177
Глава Евросовета в ООН: Евросоюз рядом с белорусским народом
фотО: РИА Новости / Алексей Витвицкий

Шарль Мишель заявил, что белорусы вольны сами выбирать свое будущее.

Глава Европейского совета Шарль Мишель в своем выступлении на общеполитических дебатах 75-й сессии Генассамблеи ООН упомянул о Беларуси. "В Беларуси последние президентские выборы были сфальсифицированы, — говорил он.

— Мы не признаем результатов и осуждаем жестокое подавление оппозиции и демонстраций [в Беларуси]. Репрессии и запугивание должны прекратиться, а все виновные должны быть привлечены к ответственности".

Шарль Мишель заявил, что ЕС "рядом с белорусским народом, который должен быть волен выбирать своё будущее без всякого внешнего принуждения". Он напомнил о предложении официальному Минску провести "всеобъемлющий внутренний диалог при внешнем посредничестве ОБСЕ". По словам главы Евросовета, "это единственный реалистичный путь вперёд".

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Представители микрорайонов белорусских городов призвали начать Генеральное наступление на узурпатора
Представители микрорайонов белорусских городов призвали начать Генеральное наступление на узурпатора
Двигаться вперед, несмотря ни на что
Двигаться вперед, несмотря ни на что Александра Романовская
Уроки белорусского восстания
Уроки белорусского восстания Геннадий Гудков
Сила — за нами
Сила — за нами Андрей Войнич