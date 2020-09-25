Глава Евросовета в ООН: Евросоюз рядом с белорусским народом 4 25.09.2020, 19:18

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фотО: РИА Новости / Алексей Витвицкий

Шарль Мишель заявил, что белорусы вольны сами выбирать свое будущее.

Глава Европейского совета Шарль Мишель в своем выступлении на общеполитических дебатах 75-й сессии Генассамблеи ООН упомянул о Беларуси. "В Беларуси последние президентские выборы были сфальсифицированы, — говорил он.

— Мы не признаем результатов и осуждаем жестокое подавление оппозиции и демонстраций [в Беларуси]. Репрессии и запугивание должны прекратиться, а все виновные должны быть привлечены к ответственности".

Шарль Мишель заявил, что ЕС "рядом с белорусским народом, который должен быть волен выбирать своё будущее без всякого внешнего принуждения". Он напомнил о предложении официальному Минску провести "всеобъемлющий внутренний диалог при внешнем посредничестве ОБСЕ". По словам главы Евросовета, "это единственный реалистичный путь вперёд".

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