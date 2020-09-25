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ВОЗ рассказала о помощи прививок от гриппа в борьбе с коронавирусом

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  • 25.09.2020, 19:25
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ВОЗ рассказала о помощи прививок от гриппа в борьбе с коронавирусом

Специалисты выступили с заявлением.

Прививка от гриппа не спасет людей от COVID-19, однако все равно окажет помощь в борьбе с пандемией. Об этом рассказала глава подразделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по готовности и борьбе с гриппом Анн Моэн, пишет lenta.ua.

«Мы не ожидаем, что вакцина поможет от COVID-19, но рассчитываем, что она поможет снять дополнительную нагрузку с систем здравоохранения», — подчеркнула она.

Моэн добавила, что ряду стран уже не хватает вакцин, несмотря на то, что осень — традиционный сезон роста заболеваемости. По ее мнению, нехватка препаратов связана с тем, что обычно их заказывают за девять месяцев до предполагаемой эпидемии. Однако тогда власти не рассчитывали на вспышку коронавирусной инфекции, поэтому, вероятно, и заказали недостаточно.

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