Один из лидеров стачкома «Беларуськалия» Анатолий Бокун объявил голодовку 2 25.09.2020, 20:20

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Анатолий Бокун

Анатолий Бокун был осужден на 25 суток административного ареста 21 сентября.

Сопредседатель стачкома "Беларуськалия" Анатолий Бокун объявил голодовку. Он отбывает 25-суточный арест в изоляторе временного содержания в городе Узда. Заключённый, который оттуда вышел на свободу, и сообщил о голодовке. Она началась 24 сентября, сообщает пресс-служба стачкома.

Бокун осуждён на 25 суток административного ареста 21 сентября. Выездной суд состоялся в здании Солигорского РОВД. Его признали виновным в "неповиновении" и "нарушении порядка проведения массовых мероприятий". Анатолий Бокун вместе с группой шахтёров в тот день поддерживали Анатолия Кудёлко, который отказался подниматься из шахты на поверхность и озвучил политические требования. Всю группу задержали.

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