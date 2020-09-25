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Один из лидеров стачкома «Беларуськалия» Анатолий Бокун объявил голодовку

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  • 25.09.2020, 20:20
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Один из лидеров стачкома «Беларуськалия» Анатолий Бокун объявил голодовку
Анатолий Бокун

Анатолий Бокун был осужден на 25 суток административного ареста 21 сентября.

Сопредседатель стачкома "Беларуськалия" Анатолий Бокун объявил голодовку. Он отбывает 25-суточный арест в изоляторе временного содержания в городе Узда. Заключённый, который оттуда вышел на свободу, и сообщил о голодовке. Она началась 24 сентября, сообщает пресс-служба стачкома.

Бокун осуждён на 25 суток административного ареста 21 сентября. Выездной суд состоялся в здании Солигорского РОВД. Его признали виновным в "неповиновении" и "нарушении порядка проведения массовых мероприятий". Анатолий Бокун вместе с группой шахтёров в тот день поддерживали Анатолия Кудёлко, который отказался подниматься из шахты на поверхность и озвучил политические требования. Всю группу задержали.

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