Дальнобойщики снова жалуются на огромные очереди на белорусской границе 1 25.09.2020, 20:29

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Литовская национальная ассоциация Linava заявила, что условия перевозок через Беларусь ухудшаются.

Неделю назад белорусские таможенники «усилили» контроль на границе с Евросоюзом. Теперь перевозчики жалуются на очереди и задержки в доставке грузов, а на этой неделе ситуация усугубилась еще и сбоем в информационных системах таможни. В ГТК сообщают, что система уже работает. Но дальнобойщики говорят, что ситуация пока лучше не стала, пишет tut.by.

«Из Польши в Беларусь не запускают ни одной фуры, очередь уже 10 километров», «Стали в очередь в 10 утра, к вечеру продвинулись на 200 метров», — вчера весь день в редакцию писали дальнобойщики, застрявшие на въезде в Беларусь.

Напомним, о сбое в работе системы стало известно вечером 23 сентября. Больше суток таможня принимала декларации только в бумажном виде. Вечером 24 сентября таможня сообщила, что работа системы восстановлена.

Однако водители и сегодня продолжают рассказывать о проблемах на границе.

— В 4 утра я стоял на литовской стороне на заезд в пункте пропуска «Котловка», — рассказывает водитель Денис. — По состоянию на 13.30 я даже не заехал на белорусскую территорию, уже пять часов стоим в так называемой зеленке (так дальнобойщики называют нейтральную территорию. — Прим. ред.)!

Другие водители рассказывают, что на пограничном пункте «Бобровники» (Польша) очередь на въезд в Беларусь даже не сопоставима с теми, что бывают перед новогодними и рождественскими праздниками.

Есть жалобы и от тех, кто оформляет грузы на таможне в Минске.

— Еще 23 сентября в районе 12 дня приехали на пункт таможенного оформления СЭЗ-Минск. На данный момент (25 сентября, в районе 14 часов. — Прим. ред.) декларация подана, но не оформлена, — говорит еще один перевозчик. — При этом счета за склад временного хранения будут выставлены в полном объеме. Если груз небольшой, то это порядка 150 рублей в сутки, как в нашем случае, для владельцев крупных грузов потери значительно больше.

Стоит сказать, что вчера Литовская национальная ассоциация Linava заявила, что условия перевозок через Беларусь ухудшаются. По словам президента ассоциации Ромаса Аустинскаса, только на таможне в Минске некоторые тягачи стоят по трое суток.

— Они как бы соблюдают порядок, каждая таможня имеет право проверять, я знаю, что они делают, посылают запросы Литовской таможне, проверяют, соответствует ли количество товара указанному в документах. Они следуют всем формальностям, но это потерянное время, нас задерживают, — говорит Ромас Аустинскас.

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