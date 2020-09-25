Адвоката Марии Колесниковой Людмилу Казак освободили 3 25.09.2020, 21:42

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фото: advokat.by

Она была задержана в четверг в центре Минска тремя неизвестными в масках.

Адвоката Марии Колесниковой Людмилу Казак оштрафовали на 675 рублей за "неповиновение сотрудникам милиции" (судья — Александр Руденко) и освободили, сообщает "Радио Свобода".

Она была задержана в четверг в центре Минска тремя неизвестными в масках, ночь провела в Центре изоляции правонарушителей на Окрестина.

фото: svaboda.org

В пятницу адвоката судили в суде Октябрьского района. Она присутствовала там виртуально — через скайп. Милиционеры-свидетели были в балаклавах, выступали под придуманными фамилиями. Они утверждали, что Людмила Казак сопротивлялась при задержании. Они не представлялись и не объяснили причину задержания, заявила адвокат. При себе она имела материалы по делу Марии Колесниковой, которые содержат адвокатскую тайну.

Казак — многодетная мать, у неё трое несовершеннолетних детей. Она считает, что задержание связано с её профессиональной деятельностью — защитой Колесниковой.

Людмила Казак после выхода на свободу показала журналистам жалобу, написанную на куске ткани (бумаги для жалобы не дали). Её автор — сокамерница Наталья Херше, белоруска из Швейцарии, которую арестовали 19 сентября на 15 суток за участие в женском марше в Минске. Её подозревают в сопротивлении сотруднику органов внутренних дел с применением насилия, а это уголовное дело.

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