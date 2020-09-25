Против активистов «Европейской Беларуси» возбудили уголовные дела 5 25.09.2020, 22:17

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Таракан перепугался не на шутку.

Сегодня днем в Минске были брутально задержаны активисты гражданской кампании «Европейская Беларусь» Литвинко Егор, Войнич Андрей, Анастасия Кирик и Павел Юхневич. Против них возбуждено уголовное дело по ч 2. ст. 293 УК РБ (участие в массовых беспорядках).

Позже Литвинко Егора и Кирик Анастасию освободили.

Одновременно в другом месте был арестован Евгений Афнагель.

Как сообщили его жене в СК, он пока находится в ИВС на Окрестина и также обвиняется в участии в массовых беспорядках.

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