«Баста!»: План действий на 26 сентября 26.09.2020, 8:22

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Фото: tut.by

Протесты везде и подготовка к ударному Маршу 97%.

Телеграм-канал «Баста!» и другие независимые телеграм-каналы обратились к белорусам утром, 26 сентября:

— Доброе утро, друзья! Сегодня продолжаем подготовку к ударному Маршу 97%, который пройдет в воскресенье по всей стране. Днем – уже традиционный Женский марш. Вечером - встречаемся во дворах и на улицах наших микрорайонов и городов.

Женский марш

Девушки предлагают провести марш 26 сентября под лозунгом "Всем нам надоел бывший – он больше не легитимен!"

Берите цветы и ленты!

Дресс-код: праздничный!

14:00 Пл. Победы!

Партизанский протест везде

Как показала практика, против локальных акций власть бессильна. Мы мобильнее и организованнее, чем она. Мы хорошо знаем свои города, микрорайоны, кварталы. Мы уже познакомились со своими соседями. Мы создали группы Сопротивления по всей стране.

Договариваемся с соседями - выходим на улицу. Договариваемся с коллегами по работе - выходим на улицу. Договариваемся в локальных чатах - выходим на улицу.

Нас должно быть видно по всем городам каждый день. Используем все формы протестов - уличные марши, акции в вузах, блокады дорог, концерты в людных местах, вывешивание флагов и транспарантов.

Марш 97% в воскресенье

Представители групп Сопротивления из микрорайонов Минска, вузов, а также разных городов Беларуси предложили начать генеральное наступление на диктатуру и в качестве первого шага - провести в воскресенье 27 сентября в центре наших городов в 14.00 Марш 97%, сделать эту акцию наиболее массовой в истории Беларуси. Для этого всем сторонникам перемен сконцентрировать усилия на ее подготовке, начав действовать прямо сейчас.

Максимально распространяем информацию о подготовке Марша. Интернет, листовки, стикеры, граффити, креативные призывы, разговоры с соседями и коллегами. Приглашаем на Марш всех всеми доступными способами.

Для ключевых направлений нашей деятельности очень важно освещение в СМИ. Обязательно сообщайте нам на @basta_1bot всю информацию о протестах и забастовках в вашем городе! Присылайте фото и видео. Пусть вся Беларусь и весь мир узнают о нашей борьбе за свободу.

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