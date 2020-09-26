Видео о том, как ИИ срывает маски с карателей, приближается к 900 тысяч просмотров 4 26.09.2020, 8:30

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Обращение IT-специалиста к лукашенковским карателям набирает популярность на Youtube.

Белорусский художник и разработчик игр Андрей Максимов показал видео, как искусственный интеллект (ИИ) устанавливает силовиков на фотографиях и «срывает с них маски».

Он продемонстрировал инструмент, позволяющий по глазам найти личные данные сотрудника ОМОН и даже восстановить лицо на исходной фотографии. Этим видео Андрей призывает силовиков отказаться от приказов разгонять протестующих.

Видео было опубликовано вчера на его Youtube-канале. К утру 26 сентября видео собрало 900 тысяч просмотров и уверенно приближается к миллиону.

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