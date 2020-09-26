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Глава МИД Украины: Мы – на стороне белорусского народа

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  • 26.09.2020, 8:39
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Глава МИД Украины: Мы – на стороне белорусского народа
Фото: «Радыё Свабода»

Киев будет занимать принципиальную позицию по непризнанию узурпатора.

Позиция Киева относительно ситуации в Беларуси была с самого начала очень четкой, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 25 сентября в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на канале «Украина", сообщает gordonua.com.

"Мы с самого начала заняли очень четкую позицию: мы присоединились к оценкам Европейского союза, мы – единственные, кто вызвал посла на консультации, ни одна другая страна этого не делала. Очень четко – никто не колебался – после того, как состоялась эта "инаугурация", я сделал соответствующий комментарий", – сказал он.

Так глава МИД прокомментировал слова ведущего о том, что Киев осторожен в своих заявлениях, а на вступление Лукашенко в должность реакция была опубликована в Twitter министра.

Кулеба подчеркнул, что позиция главы МИД, независимо от того, где и как она обнародована, является официальной позицией страны.

"Эта позиция очень проста: та инаугурация, которая состоялась, не означает признание Лукашенко легитимным главой государства. Мы считаем, что когда государство должно выбирать между поддержкой власти, которая недружественно себя ведет по отношению к Украине и системно нарушает права человека у себя в стране, и народом – действительно дружественным к нам – мы должны быть на стороне народа. И Украина очень четко это артикулировала: мы на стороне белорусского народа. Мы понимаем риски, но есть моменты, когда нужно проявлять принципы", – добавил он.

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