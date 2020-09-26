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Назван значительно повышающий выживаемость во время коронавируса фактор

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  • 26.09.2020, 9:34
  • 13,239
Назван значительно повышающий выживаемость во время коронавируса фактор

Исследование провели американские медики.

Американские ученые назвали фактор, значительно снижающий смертность от коронавируса. Исследователи из Медицинской школы Бостонского университета опубликовали свою работу в журнале PLOS ONE.

Сайт Charter97.org приводит краткий пересказ их пресс-релиза.

Согласно данным специалистов, среди зараженных коронавирусом пациентов с нормальным уровнем витамина D в крови значительно меньше тяжелых случаев и летальных исходов. Так, среди людей старше 40 лет смертность тех, у кого было достаточно вещества в организме, на 51,5 процента ниже, чем у остальных. Ученые также отмечают, что достаточность витамина D может помочь предотвратить такие осложнения, как цитокиновый шторм.

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