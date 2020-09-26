Андрей Макаревич: Лукашенко сам вырыл себе могилу 36 26.09.2020, 9:48

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Андрей Макаревич

У диктатора уже не получится «уйти красиво».

Давний друг свободомыслящих людей Беларуси, российский музыкант Андрей Макаревич высказался о протестах и тайной «инаугурации» Лукашенко.

— Если Лукашенко искренне полагает, что сотни тысяч его сограждан каждый день выходят на улицу, — это все наркоманы, которых спонсирует Госдеп, то ему надо к врачу, — рассуждает на «Эхе Москвы» Андрей Макаревич. — Если он прикидывается, то ему надо на скамью подсудимых. Вот третьего варианта здесь нет.

У меня масса друзей в Беларуси, где живут прекрасные люди. Они очень красиво себя ведут, надо сказать, в этой ситуации.

…Я сейчас скажу жуткую, циничную вещь, но, по моему убеждению, или Лукашенко сам или его угождающие его товарищи, они сами вырыли себе могилу…

…Я когда об этом услышал (про тайную инаугурацию, — С.), я понял, что у меня нет слов, чтобы это комментировать. Это за гранью всего, что может быть просто. Или человек не понимает, что такое инаугурация вообще, потому что это, прежде всего, торжественное публичное событие.

Я не знаю, как это можно проводить при закрытых дверях — кому она нужна такая? Кому он что доказывает? Вообще, это смешно, но это и трагично. Я молюсь за то, чтобы все это закончилось хорошо, без крови и чтобы все-таки здравый смысл победил, чтобы он сработал у каждой стороны, хотя веры в это не много. Слава богу, мы туда не ввели никаких войск.

Ну, денег ладно — дали денег, хотя кто их будет возвращать? Удивительно все повторяется вот с украинской историей. Я тогда подумал: ну, черт возьми, почему бы нашему президенту не сделать оригинальный, неожиданный и дальновидный политический ход? Когда уже понятно: ну, какой там Янукович?

…Лукашенко, так или иначе, должен уходить. Ему сейчас уже очень трудно найти красивый выход из этой истории. Он столько дров наломал, что посмешищем он все равно останется. И все-таки можно красиво уйти, не цепляясь когтями за тайную «инаугурацию». Но я бы хотел, чтобы он как-то сообразил это все-таки.

Если у нас тут такой заповедник для бывших, президентов (о том, чтобы приютить Лукашенко в России, — С.). Я не знаю, может быть, традиция такая. Мне на самом деле плевать, я не кровожадный человек в этом смысле. Где он там будет жить, мне не очень интересно. Это не в очень красивом свете нашу страну выставляет в очередной раз.

Но мы уже столько раз за последние годы выглядели в некрасивом свете, что капелькой больше, капелькой меньше…

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