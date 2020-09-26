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«Белорусская милиция бессильна перед женщинами»

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  • 26.09.2020, 12:48
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«Белорусская милиция бессильна перед женщинами»
Фото: «Наша Ніва»

Как белоруски стали символом протестов.

Почему в первых рядах протестующих в регионах Беларуси оказались женщины - разбиралось издание DW.

"Я еще 8 августа собрала свой "тревожный чемоданчик", - признается могилевчанка Ольга. Максимальная санкция за участие в несанкционированном мероприятии - арест до 15 суток, но если не бояться ареста, говорит Ольга, то у властей и нет механизма запугивания.

"А мне даже интересно было бы посмотреть на ИВС (изолятор временного содержания. - Ред.) изнутри", - добавляет подруга Ольги Юлия. В Беларуси в тюрьме побывало уже так много людей, что, по выражению Юлии, среди ее знакомых считается дурным тоном бояться ареста.

Региональная специфика белорусских протестов

Ольга и Юлия - постоянные участницы еженедельных акций протеста, которые проходят в Беларуси с 9 августа. Их участники протестуют против официальных итогов президентских выборов и требуют проведения новых выборов. В отличие от Минска, в белорусских регионах акции протеста не такие массовые. Например, в Могилеве воскресные шествия собирают от полутора до трех тысяч участников.

И милиция здесь ведет себя по-другому, не устраивая массовых задержаний. Однако сотрудники в штатском стремятся каждого протестующего снять на видео. Потом в течение рабочей недели правоохранители проводят опознание граждан и вызывают их, чтобы привлечь к ответственности за участие в несанкционированной акции. Соответствующая статья 23.34 КоАП предусматривает штраф либо арест. Всю минувшую неделю милиционеры целенаправленно охотились за женщинами. В регионах они составляют большинство протестующих.

В свою очередь, женщины ведут себя нестандартно. Они не уклоняются от посещения милицейских участков, но там начинают спорить с сотрудниками милиции. Одной из первых в Ленинский РОВД телефонным звонком была вызвана Марина Храмцова. Девушке показали видео с шествия с ее участием. Вопреки ожиданиям, она не стала этого отрицать. На Храмцову был составлен протокол по статье 23.34 КоАП.

В ответ она заявила, что не понимает, какое мероприятие является санкционированным, а какое - нет. Храмцова добавила, что участвовала как в провластном митинге, так и в альтернативном, и разницы между ними не заметила - оба одинаково охранялись и не сопровождались инцидентами. "И в милиции мне разницу так и не пояснили", - делится Марина Храмцова в интервью DW.

Ситуация повторилась и на суде 22 сентября - девушка задала вопрос, почему спонтанный пропрезидентский митинг считается санкционированным, если разрешение на его проведение не было получено заранее. И почему воскресные акции протеста считаются нарушением закона, если они проходят в форме праздничных прогулок. У судьи ответа не нашлось, и она предпочла отправить дело в РОВД на доследование.

Храмцова указывает, что знаковым для Могилева можно считать день 12 августа. Тогда в цепь солидарности выстроились медики - традиционно в большинстве своем женщины. С того момента среди протестующих их заметно больше, чем мужчин.

Женщины переломили ситуацию с протестами в Беларуси

Это объясняется просто, считает заведующая литературной частью Могилевского драмтеатра Ольга Семченко: были задержаны и избиты мужья, братья, сыновья - поэтому именно женщины переломили ситуацию. Первую неделю после выборов президента, напоминает она, женщины стали выходить на улицы в белых одеждах и с цветами.

А далее власти сами создали себе проблемы. Например, после преследования актеров Купаловского театра в Минске, продолжает Семченко, их коллеги из Могилевского драмтеатра также присоединился к акциям протеста.

На прошлой неделе Ольгу Семченко вызвали телефонным звонком в РОВД, пообещав, что там вручат повестку. Она пришла, но оказалось, что офицеру милиции не до нее. Семченко стала звонить ему на мобильный телефон, но это не помогло. Прождав полчаса, девушка ушла, а повестку ей так никто и не выписал.

Однако в понедельник, 21 сентября, сразу трое силовиков в масках попытались войти к ней в дом. Ольга Семченко отказалась открывать дверь, так как такое поведение показалось ей странным. Тогда через день милиция стала звонить ее родственникам и знакомым.

Доходит до абсурда, констатирует Семченко - ее мать обманывали, утверждая, что разыскивают дочь, так как она год назад потеряла телефон и написала соответствующее заявление в милицию. По повестке, признает девушка, она в РОВД, конечно же, явилась бы: "Но как раз повестки до сих пор почему-то и нет".

А вот две другие собеседницы DW, подруги Оля и Юля, совершенно по-другому реагируют на угрозы со стороны милиции. Они рассказали, что не пропустили пока ни одной протестной акции в Могилеве с момента после выборов. Подруги выходят на митинги и шествия без масок, с самодельными плакатами и не скрывают своих имен. И даже сначала хотели назвать DW свои фамилии. Парням тяжелее, полагает Оля, а перед женщинами, уверена она, белорусская милиция просто бессильна.

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