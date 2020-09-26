Минобороны Украины назвало причину падения военного самолета под Харьковом 26.09.2020, 11:03

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иллюстрационное Фото: wikipedia.org

Стало известно о состоянии АН-26, на котором тренировались курсанты.

У военного самолета АН-26 отказал датчик в двигателе, в результате чего судно зацепилось за землю, упало и загорелось.

Об этом на месте происшествия сообщил министр обороны Украины Андрей Таран со ссылкой на комментарий специалистов, сообщает unian.net.

Он отметил, что в ходе тренировок сначала все шло по плану. Однако в одно мгновение все изменилось.

"Предварительная оценка специалистов по летной безопасности: произошел отказ какого-то датчика в левом двигателе. Более подробно сейчас сказать не можем. По предварительной информации, двигатель не отказал. Какой-то датчик отказал. По той информации, которая у нас есть, у двигателя еще был более пяти тысяч часов летных до очередного ремонта, то есть причин, что что-то случилось с двигателем, мы сейчас назвать не можем", - сказал министр.

В то же время Таран добавил, что окончательную причину выяснят после расшифровки «черных ящиков».

По словам главы оборонного ведомства, самолету – 43 года однако министр уверен, что судно могло летать еще бы три года.

"То есть ресурса у него хватало, и у двигателя хватало ресурсов... Что именно случилось, какая-то техническая неполадка", - ответил он.

Также глава Минобороны отметил, что 25 сентября самолет совершил шесть благополучных взлетов и пять благополучных посадок.

Авария Ан-26 в Чугуеве: что известно 26 августа

Самолет разбился при заходе на посадку ночью 25 сентября. Кроме экипажа, на борту самолета находились курсанты Харьковского университета Воздушных Сил ВСУ.

По обновленной информации офиса генпрокурора, в результате аварии погибли 25 человек из 27, еще двоих госпитализировали.

Одной из возможных причин авиакатастрофы могла стать ошибка экипажа.

По факту падения Офис генпрокурора начал уголовное производство о нарушении правил полетов и подготовки к ним, повлекшее катастрофу и тяжкие последствия.

Владимир Зеленский заявил, что срочно выезжает сегодня в регион.

В связи с ужасной аварией в области объявили 26 сентября Днем траура.

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