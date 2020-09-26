Минобороны Украины назвало причину падения военного самолета под Харьковом
- 26.09.2020, 11:03
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Стало известно о состоянии АН-26, на котором тренировались курсанты.
У военного самолета АН-26 отказал датчик в двигателе, в результате чего судно зацепилось за землю, упало и загорелось.
Об этом на месте происшествия сообщил министр обороны Украины Андрей Таран со ссылкой на комментарий специалистов, сообщает unian.net.
Он отметил, что в ходе тренировок сначала все шло по плану. Однако в одно мгновение все изменилось.
"Предварительная оценка специалистов по летной безопасности: произошел отказ какого-то датчика в левом двигателе. Более подробно сейчас сказать не можем. По предварительной информации, двигатель не отказал. Какой-то датчик отказал. По той информации, которая у нас есть, у двигателя еще был более пяти тысяч часов летных до очередного ремонта, то есть причин, что что-то случилось с двигателем, мы сейчас назвать не можем", - сказал министр.
В то же время Таран добавил, что окончательную причину выяснят после расшифровки «черных ящиков».
По словам главы оборонного ведомства, самолету – 43 года однако министр уверен, что судно могло летать еще бы три года.
"То есть ресурса у него хватало, и у двигателя хватало ресурсов... Что именно случилось, какая-то техническая неполадка", - ответил он.
Также глава Минобороны отметил, что 25 сентября самолет совершил шесть благополучных взлетов и пять благополучных посадок.
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Самолет разбился при заходе на посадку ночью 25 сентября. Кроме экипажа, на борту самолета находились курсанты Харьковского университета Воздушных Сил ВСУ.
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