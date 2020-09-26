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Названа наиболее эффективная стратегия против COVID-19

  • 26.09.2020, 11:18
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Названа наиболее эффективная стратегия против COVID-19

Модель разработали в университете Джорджии.

Согласно новой модели, разработанной учеными Университета Джорджии, достижение коллективного иммунитета к COVID-19 – непрактичная стратегия общественного здравоохранения. Исследование было опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (перевод - healthinfo.ua).

«Концепция коллективного иммунитета заманчива, потому что означает конец угрозы COVID-19», - рассказывает Тоби Бретт, научный сотрудник Экологической школы Odum и ведущий автор исследования. «Однако, для такого подхода требуется постоянная корректировка мер изоляции, чтобы гарантировать, что достаточное количество, но не слишком много, людей инфицировано в определенный момент времени. Из-за этих проблем стратегия коллективного иммунитета больше похожа на балансирование на канате».

В этом исследовании, проведенном Бреттом и Педжманом Рохани из Центра экологии инфекционных заболеваний Университета Джорджии, изучаются подходы к подавлению и смягчению последствий для контроля распространения SARS-CoV-2, вируса, вызывающего COVID-19. Моделирование показало, что стратегия коллективного иммунитета в Великобритании приведет к гибели до 410 тыс. человек, из которых 350 тыс. лица в возрасте от 60 лет. Присутствие ограничительных мер приведет к смерти 62 тыс. человек в возрасте 60+ и 43 тыс. человек моложе этого возраста.

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