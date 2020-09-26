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Экс-посол Кеннет Яловиц: Новый посол США в Беларусь не отправится

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  • 26.09.2020, 12:43
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Экс-посол Кеннет Яловиц: Новый посол США в Беларусь не отправится
Кеннет Яловиц

Политическая ситуация может повлиять на дипломатические отношения между странами.

Бывший посол США в Беларуси Кеннет Яловиц (1994-1997) в интервью «Голосу Америки» высказал свое мнение о том, как нынешняя ситуация в Беларуси может повлиять на ожидавшийся обмен послами между странами.

Дипломат считает, что новый посол США в Минск пока не отправится.

«Но закрывать посольство мы, скорее всего, не станем, потому что нам необходимо продолжать диалог, — сказал Кеннет Яловиц. - Теперь может начаться приблизительно то же, что происходило, когда я был послом в Беларуси и когда все эти трудности в отношениях с Лукашенко только начинались. Большинство американских программ в Беларуси осуществлялись без привлечения правительства или президента».

«Иначе говоря, нам нужно продолжать диалог с этой страной, но пока Лукашенко остается у власти и не желает вести диалог с оппозицией и не хочет идти на никакие уступки, я считаю, наши отношения будут дальше оставаться на низком уровне», — подчеркнул дипломат.

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