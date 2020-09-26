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Дмитрий Кулеба: Лукашенко выбрал Россию, а это означает конфронтацию

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  • 26.09.2020, 11:54
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Дмитрий Кулеба: Лукашенко выбрал Россию, а это означает конфронтацию
Дмитрий Кулеба
Фото: iz.ru

Украина предлагала посредничество вместе с государствами Люблинского треугольника - Польшей и Литвой.

Украина оценивает ситуацию в Беларуси, учитывая риски, которые несет для нее укрепление позиций России в этой стране, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Александр Лукашенко сделал свой выбор. Он выбрал Россию, Владимира Путина. А это означает конфронтацию. И потому мы, когда смотрим на ситуацию в Беларуси, мы не руководствуемся "а давайте, чтобы мы в новости попали с заголовком, чтобы нас тоже увидели". Мы взвешиваем все те риски, которые укрепление позиций России в Беларуси несет для Украины. И мы понимаем, что если Лукашенко выбрал Россию, то риски для нас начинают зашкаливать. И в соответствии с этим мы строим свое отношение к нему", - сказал Кулеба в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", сообщает УНИАН.

Министр отметил, что Беларусь отбросила предложения о посредничестве. По его словам, Украина предлагала посредничество вместе с государствами Люблинского треугольника - Польшей и Литвой.

"Сейчас на столе есть предложение о посредничестве от наиболее нейтрального посредника, которого можно представить. Это ОБСЕ. Действующее албанское председательство в ОБСЕ, будущее шведское, две очень сбалансированные нейтральные страны, предложили свое посредничество. Тоже тишина", - добавил глава МИД.

Кулеба подчеркнул, что Украина в сложившейся ситуации должна руководствоваться своими национальными интересами, такими, как безопасность, экономика и права ее граждан в Беларуси, и заверил, что Украина будет делать все, что в ее силах, чтобы помогать дружественному народу.

"Украина в этой ситуации должна руководствоваться исключительно своими национальными интересами. Это безопасность, это экономика и это права наших граждан, которые есть на территории Беларуси. К сожалению, Лукашенко сделал свой выбор, и когда его выбор стал для нас окончательным, а этот выбор - Россия, мы заняли ту позицию, которую занимаем сейчас: четкую, жесткую, но не относительно белорусского народа. Белорусский народ всегда будет для нас дружественным, и мы всегда будем делать все, что в наших силах, чтобы ему помогать", - пояснил министр.

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